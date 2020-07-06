Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nden anlamlı ziyaret

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi bugün, Lefkosa Çağlayan Bölgesi’nde bulunanan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı çocuk yuvasını ziyaret ederek kitap bağışında bulundu.

“Tatilde bir kitap da sen oku” sloganı ile çocuk yuvasını ziyaret eden Onbeş Kasım Kıbrıs Üniveritesi öğretim görevlileri ve öğrenciler, salgın döneminde çocukların okullardan uzun bir süre ayrı kaldıklarını belirterek tatil döneminde çocukların kitap okumasının önemine dikkat çektiler. Ziyaret esnasında yuva sorumlusu Melek Alp’tan da yuvada yaşam süren çocuklar ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldılar.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi olarak sosyal sorumluluk amaçlı bir çok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Rektör vekili Doç. Dr. Remziye Terkan, bu etkinlikle çocukların yaşamlarına dokunmak ve bu uzun suren tatil dönemini en iyi sekilde değerlendirmelerine fırsat yartamak amacıyla çocuklarin yaş grupları ve ilgi alanlarına göre kitap bağışında bulunduklarını ifade etti. “En iyi arkadaşların kitaplar olsun” diyen Terkan, üniversitelerin toplumun aynası olduğunu belirterek, bilimsel yaklaşımlarla herkesin farklı sorumluluklar yüklenerek yardıma muhtaç tüm kesimlerin kucaklanması gerektiğini vurguladı.