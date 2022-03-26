Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nden ilk mezuniyet töreni

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, 2021-2022 Akademik Yılı Güz dönemi ilk mezuniyet töreni kutlamasını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladı.

Mezuniyet töreninde davetli olarak Parlamento Meclis Üyesi ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği Kurucu Başkanı Sn. Serhat Akpınar ve YÖDAK Üyesi Sn. Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı katılım sağladı.

İlk mezuniyet olmasının büyük mutluluk ve gurur verdiği bu günde, günün önem ve anlamının, paylaşılmasının tarifsiz duygular içerdiğini, heyecanın da dorukta olduğunu belirten Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan akademik ve idari kadroya teşekkürlerini iletirken mezunların aileleri ve yakınlarını da gönülden tebrik ettiğini ifade etti.

Ardından konuşmasını gerçekleştiren Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Ertan Birinci ve Parlamento Meclis Üyesi Sn. Serhat Akpınar mezuniyetle ilgili konuşmalarını dile getirirken bu anlamlı ve büyük günün gelecek yarınlar için bir kıvılcım olduğu düşüncesinde birleşerek duygu ve düşüncelerini ortaya koyan konuşmalarını gerçekleştirdi.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı güz dönemi ilk üç mezununu vererek böylesi unutulmaz anı tarihe yazdı.

Okul birincisi ve Adalet Önlisans bölüm birincisi Dr. Cemre Kahya’ ya Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Ertan Birinci, Adalet Önlisans bölüm ikincisi Adil Yalçın Uçar ve okulumuzun ilk öğrencisi olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Fakültesinden Sabira Arapsoy ’a Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan tarafından diplomaları ve ödülleri takdim edildi.

Ardından tüm değerli akademisyen ve mezun öğrencilerin sahneye çıkıp Onuncu Yıl Marşını söylemesi ve sonrasında kep atması ile mezuniyet kutlama töreni sona erdi.