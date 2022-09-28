“Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı” ele alındı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve yasa tasarısının madde madde görüşmesine devam etti. Komite, söz konusu yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerine devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanısıra Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.