Gazimağusa’da 26 yaşındaki Emre Sarıgöz kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Polis, konuyla ilgili açıklamasında, Sarıgöz’ün kendi yaşamını sonlandırdığını belirtti.
GİRNE’DE YASA DIŞI BAHİS
Girne'de Mali Suçlarla Mücadele Sube Amirliği ekiplerince bugün bir daireye gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis oynatan sitelere, canlı destek, call center ve finans hizmeti sağlandığı tespit edildi.
Polis, operasyon kapsamında birçok, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve dokümana el koydu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.