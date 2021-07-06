"Otomasyon sistemine geçmeyen iki akaryakıt firması dava ediliyor"

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülkeye akaryakıt getiren ve verilen tarihe kadar otomasyon sistemine geçmeyen iki firma aleyhinde yasal işlem başlatılacağını kamuoyuyla paylaştı.

Akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla daha önceden 01/06/2020 tarihinde yürürlüğe giren ‘Karadan deniz araçlarına, deniz araçlarından karaya akaryakıt nakli ve boşaltımı kontrolünün düzenlenmesi tüzüğünün 2. kısmında depo sahipleri tarafından depolar üzerlerinde otomasyon sistemi kurulur ve izlenebilirliği sağlanır’ maddesinin yer aldığına dikkat çeken Arıklı, bu süreçte ilgili iki firmaya da 1 Temmuz tarihine kadar mühlet verildiğini belirtti.



Arıklı, verilen süre zarfında otomasyon sistemine geçmeyen her iki firma için hukuki yollara başvuracakları bilgisini verdi.

İş planı sunmayan firmaya tahliye izni yok!

Arıklı, bu süre zarfında ilgili iki firmadan sadece birinin iş planı yaptığını, diğerinin ise herhangi bir çalışma yapmadığını kaydederek, bu sebepten dolayı her iki firma hakkında da cezai işlemler yapılması için haklarında dava açılmasına karar verildiğini açıkladı.

İş planı sunmayan firmaya ise tahliye izni verilmeyeceğine dikkat çeken Arıklı, ilgili firmanın iş planı sununcaya kadar tahliye izni alamayacağını ifade etti.

Arıklı, akaryakıt temininin sadece iki firmanın tek elinde olmasından ötürü rekabet ortamının da oluşmadığını dile getirerek, üçüncü ve dördüncü firmalardan da teklif alınacağını ve bu konuda rekabet ortamının oluşturulacağını kaydetti.