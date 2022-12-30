Özçınar: “2023 yılının sağlık, huzur ve mutlulukla gelmesini temenni ederim”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, yayımladığı yeni yıl mesajında 2023 yılının sağlık, huzur ve mutluluğu beraberinde getirmesini temenni etti.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Özçınar yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2023 yılının en güzel başlangıçları müjdelemesini en başta sağlık, huzur ve mutluluğu da beraberinde getirmesini temenni eder, hem ülkemiz hem de dünyamız için güzel bir yıl olmasını dilerim.

KTBB olarak, üye belediyelerimize katkılarımızın devam edeceğini ve yerel hizmet noktasında halka en iyiyi sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi de bu vesileyle vurgulamak isterim.

2023 yılının milletimize, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün sevdiklerime saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum.”