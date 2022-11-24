Özçınar: “Öğretmenlerimiz toplumun en önemli bireylerini yetiştiriyor”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, eşi Tijen Özçınar ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün belediye sınırlarına bağlı tüm okulları ziyaret etti.

Güzelyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm öğretmenlere iletilmek üzere okul müdürlerine günün anlam ve önemini belirten bir tebrik yazısı iletti.

Özçınar’ın mesajı şöyle:

“Gelecek nesillere özveri ile yetiştirip aydınlatan, yeniliği, gelişmeyi ve bilimi anlatıp ışık yolu olan değerli öğretmenler; her çocuğun hayatında kıymetli izler bırakarak toplumun en önemli bireylerini yetiştirerek kutsal ve onurlu bir vazife yürütmektesiniz.

Bu onurlu vazife dolayısıyla başta Ulu Önder, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bugün aramızda olmayan öğretmenlerimizi rahmetle anarken, görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün yürekten kutlarım”