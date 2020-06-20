Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yarın kutlanacak Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar, mesajında, şunları dile getirdi:

“Evlatlarının kahramanı, varlıklarıyla bizlere güven ve huzur veren babalarımızın hayatımızın her anında emekleri vardır.

Bu özel gün, ilk adımlarınızı atarken ellerinizden tutan ve desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen babalarınıza sevginizi derinden hissettirme fırsatı vermektedir.

Bu vesileyle, varlıklarıyla yüreğimizi ısıtan, fedakar babalarımızın “Babalar Günü”nü kutlar, sağlıklı, uzun ömürler dilerim.”