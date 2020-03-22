Özdenefe'den hükümete tepki... "Hükümet ortada yok. Başbakan nerede, bilen yok"

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, hükümetin sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı açıklamaya eleştiride bulundu.

Özdenefekişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Hükümet nerede bilen yok” diyerek tepki gösterdi.

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe’nin Yayınladığı mesajı işte şöyle;

Şu ana kadar elimizdeki bilgi başbakan yardımcısının sosyal medya üzerinden yaptığı bir paragraflık bir açıklama. Böylesine önemli bir karar için tercih edilen ortam bu! Hükümet ortada yok. Başbakan nerede, bilen yok. Henüz basın önünde herhangi resmi bir açıklama yapılmadığı gibi, bu yönde bir duyuru da yok. Muhalefet liderleriyle saatlerce toplantı yapılıyor, onlara hiçbir şey söylenmiyor ama aynı esnada, hatta öncesinde, mesajlarla insanlar birbirini uyarıyor. Başbakan yok, Başbakan yardımcısı ise sosyal medyada kriz liderliğine soyunuyor. İmzasız bir metin telefondan telefona virüs gibi yayılıyor. Emirnamenin taslağı mı, aslı mı, bilemiyoruz. Kararın detayları ile ilgili onlarca soru ve spekülasyon var. Resmi herhangi bir bilgilendirme yok. Bu gayrı ciddi tutum başımıza daha çok iş açacak. Bu kadar plansızlık, bu kadar savrulma olamaz, olmamalı.