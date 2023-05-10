Özdenefe, UKÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Sonan’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sertaç Sonan’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Sonan, Seton Hall (New Jersey – ABD) öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ile birlikte hazırladıkları “Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı: 2022 Raporu” başlıklı çalışmalarını, tüm milletvekillerine dağıtılmak üzere Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye takdim etti.

İş insanları ve uzmanların yolsuzluk konusundaki düşüncelerini yansıtan ve uluslararası kabul görmüş bir yöntem kullanılarak hazırlanan çalışma, aynı zamanda yolsuzlukla mücadele konusunda bir takım çözüm önerileri de içeriyor.

Takdim sırasında, Özdenefe’ye rapora gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Sonan, 2017 yılından beri her yıl hazırladıkları raporda sonuçları kaygı verici bir şekilde kötüleşmekte olduğunun gösterildiğini ifade etti. Özellikle siyasetçilere ve denetleme görevi ifa eden kurumlara olan güvenin her geçen yıl azaldığının altını çizen Sonan, yolsuzlukla mücadele konusunda Meclis’e çok önemli görevler düştüğünü söyledi.

Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de böylesi kapsamlı bir raporun ülkedeki demokrasi seviyesine dair önemli göstergeler içerdiğini belirterek Sonan’a çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sundu. Özdenefe, yasa koyucular olarak tüm milletvekillerinin rapordan faydalanacağına dair inancını belirterek, “yolsuzlukla mücadelede ülkece sınıfta kalmamak için siyaseti ve kurumları kişisel ilişki ağlarından arındırıp, hukuku egemen kılmamız gerekir” dedi.