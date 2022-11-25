Özer, bölgedeki okulları ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin Mesarya Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Kürşat Özer, bölgedeki okulları ziyaret ederek, ‘Öğretmenler Günü’nü’ kutladı.

UBP Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer seçim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özer, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Mesarya bölgesinde bulunan okulları ziyaret ederek, öğretmenler, Okul Aile Birlikleri ve idari kadrolarla görüştü, okullarda yaşanan sorun ve sıkıntıları dinledi.

Öğretmenler Günü’nü de kutlayan Özer, “Şüphesiz ki, öğretmenlik en saygıdeğer uğraştır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve toplumsal açıdan gelişiminin en büyük destekleyicileri siz değeri öğretmenlerimizdir. Sizlerin yetiştirdiği nesiller ülkemizi daha ileriye götürecek aydınlık yarınlarımızdır" diye konuştu.

Kendilerine de önemli görevler düştüğünü belirten Özer, şunları kaydetti:

"Bizler yapmamız gerekenlerin sorumluluk bilinciyle atmış olduğumuz adımda her daim eğitimin ve öğretimin destekleyicisi olacağız. Bölgemizdeki eksikliklerin farkında ve takipçisiyiz. Gençlere ve genç beyinlere ihtiyacımız var, onların görüş ve vizyonu ile yeni bir Mesarya yaratmak mümkün. O nedenledir ki bizler göreve geldiğimizde Gençlik Meclisi kuracağımızın sözünü verdik. Okullara yapacağımız yatırımlarla da çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz.”

Görüşmelerin ardından öğrencilerle de bir araya gelen Özer, gençlerin istek ve taleplerini dinledi.