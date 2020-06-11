Özersay: "22 Haziran’da işçilerin günübirlik geçişleri başlayabilir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Güney Kıbrıs’ın 8 Haziran’da karantinasız şekilde uluslararası uçuşlara açıldığını bu tarihten itibaren 14 gün içinde bu yeni uygulamanın sonuçlarının gözlemleneceğini, 14 günlük sürenin 22 Haziran’da dolacağını ve resmin netleşeceğini söyleyerek “22 Haziran tarihi geldiğinde güney Kıbrıs’ın bu karantinasız yurt dışından gelişler uygulamasının ne kadar riskli olup olmadığını görmüş olacağız.

O tarihte Rum tarafında vakalarda önemli bir artış olmazsa ilk geçişte geçiş öncesi PCR testi yapılması uygulamasına güneyde çalışan işçilerle ve Pile’de yaşayan tüm vatandaşlarımızla ilgili olarak başlayabiliriz” dedi.

Özersay katıldığı programda “özetle yaklaşık 10 gün sonra özellikle güneyde çalışan işçilerin sınırdan günübirlik geçişleri eğer mevcut şartlarda bir kötüleşme olmazsa başlayabilir. Uluslararası uçuşlar konusundaki yeni modeli de 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe koyabiliriz” ifadelerini kullandı.