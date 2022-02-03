Özersay: “Bu şartlarda ikili bir hükümet daha uyumlu ve istikrarlı olur”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ikili bir hükümet modelinin çok daha uyumlu ve istikrarlı olacağını belirterek, “Parti Meclisi’nin belirleyeceği çerçeve içerisinde kalarak, oturur müzakere ederiz, uzlaşırsak da hükümette yer alabiliriz, çünkü Halkın Partisi olarak halka hizmet etmek istiyoruz” dedi.

HP Genel Başkanı Özersay, “hükümet olasılıklarıyla” ilgili yazılı açıklamada bulundu. Halka hizmetin sadece hükümette değil, muhalefette de mümkün olduğuna işaret eden Özersay, “Eğer bize teklif getirecek olanlarla uzlaşabilirsek ve bu uzlaşı Parti Meclisimizin çizeceği çerçeve içerisinde olursa hükümette yer alabiliriz. Buna kapalı değiliz. Öte yandan uzlaşamazsak, ülkemize ve halkımıza hizmete muhalefette de devam edebiliriz. ‘Mutlaka hükümette yer alacağız’ ya da ‘mutlaka muhalefet olacağız’ diye bir ısrarımız yok” dedi.

Özersay, UBP-CTP hükümetinin kurulup kurulamayacağını bilemeyeceğini ancak kurulması durumunda Halkın Partisi olarak bu hükümete destek vereceklerini ve her durumda yapıcı bir yaklaşım sergileyip, “yapıcı bir muhalefet” görevi göreceklerini kaydetti.

Bu iki partinin hükümet kurmak için temas ettiklerine göre, hükümet kurabileceklerini, böyle bir ihtimal olduğunu görmüş olduklarını ifade eden Özersay, “Ancak böyle bir hükümet kurulabilir mi onu UBP ve CTP yönetimleri bilir” ifadelerine yer verdi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, ikili bir hükümet modelinin çok daha uyumlu ve istikrarlı olacağını düşündüğünü ifade ederek, hükümet ortaklarının sayısı arttıkça uyumu yakalamanın daha zor olacağına inandığını kaydetti.



Özersay, “Bunun ikili bir UBP-CTP hükümeti mi, yoksa ikili bir UBP-HP ya da UBP-DP hükümeti mi olacağını önümüzdeki günlerin göstereceğini” vurguladı.Kudret Özersay, “Bazen 27 sayısı, 30 sayısından çok daha istikrarlı bir yapı ortaya çıkarabilir, önemli olan ortaklar arasındaki uyumdur” ifadelerini kullanarak, ikili hükümet dışındaki modellerin de görüşülebileceğini ancak o durumda daha karmaşık, daha riskli ve belki de ömrü kısa bir hükümet yaratılacağı endişesini taşıdıklarını dile getirdi.Özersay, şöyle devam etti:“Herkesin bakan olmasına gerek olmadığı gibi, bu mümkün de değildir. Bakan olmayan vekillerin Meclis’e gelmesini sağlayacak olan parti başkanlarıdır, parti liderleridir. Herhangi bir partinin yakın gelecekte bir kurultayı da olmadığına göre vekillerin Meclis’teki görevlerini yerine getirmelerini sağlamak parti başkanlarına düşer.Bakan olmayan vekiller Meclis’e gelmeyecek diye bir endişe varsa bu durum 27 için de, 30 için de 42 rakamı için de geçerlidir, çünkü en fazla 10 kişi bakan olabilir ve herkes de bunu artık anlamak zorundadır.”Özersay, Halkın Partisi Parti Meclisi’nin gelecek hafta Pazartesi toplanacağını ve hükümet kurma ve yetkilendirme konularını da ele alacağını belirterek, “Halkın Partisi’nin hükümet kurma çalışmalarında yetkilendirmeyi PM yapar, çerçeveyi de PM belirler. Sonuçta ortaya bir hükümet uzlaşısı çıkarsa da bunun yürürlüğe girmesi PM onayına bağlıdır, bir başka ifadeyle hükümet kurulmasına dair nihai kararı Parti Meclisimiz verir” dedi.