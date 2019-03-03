Özersay'ın temasları devam ediyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışıişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıları çerçevesinde temasları devam ediyor.

Özersay Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temaslarını şöyle anlattı:

"Bugün de Azerbaycan Dışişleri Bakanı sn. Memmedyarov; Afganistan Dışişleri Bakanı sn. Rabbani; Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı sn. Büyükelçi Önal; Kosova Dışişleri Bakanı sn. Pacolli ile görüştük, vizyonumuzu, uluslararası toplumdan beklentilerimizi anlattık. Ayrıca örgüt içerisinde çok saygın bir konuma sahip olan İİT Genel Sekreteri sn. Al-Othaimeen’e de ülkemize dair son duruma ilişkin bilgi verdik.

Son bir yıldır uluslararası alanda devam eden yoğun temaslarımız sonucunda son derece iyi ilişkiler geliştirdiğimiz isimlerden sadece bazıları. Bu görüşmeler burada Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de yaptığımız diplomatik temasların sadece bir bölümü.

Uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk Halkının görünürlüğünü artırmak ve sesimizi duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz."