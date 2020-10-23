Özersay, seçim harcamalarını açıkladı

Seçimlerde bağımsız aday olarak yarışan Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tablo ile seçim harcamalarını açıkladı.

Gönderisinde Özersay, şunları aktardı:

"Her seçim sürecinde yaptığımız gibi son gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili olarak da harcamalarımızın dökümünü kamuoyuyla paylaşıyoruz. Siyasette hesap verebilirliğin gereği olarak bunun yapılmasını önemsiyoruz. Bir kez daha seçimde bana oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 12:51