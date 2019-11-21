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Özersay, Türkiye'nin yeni diplomatları ile buluştu

Özersay, Türkiye'nin yeni diplomatları ile buluştu
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yeni diplomatlarını kabul etti.

Genç diplomatlar, Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeler konusunda Özersay tarafından bilgilendirildi.

Özersay sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunudu:

“Türkiye'nin çiçeği burnunda genç diplomatlarını ağırladık bugün. KKTC Dışişleri Bakanlığındaki genç diplomat arkadaşlarımızın Türkiye'deki diplomasi akademesinde gördükleri eğitim gibi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı genç diplomatları (aday meslek memurları) da bizleri ziyaret ederek Kıbrıs sorunu konusunda bir nevi eğitim aldılar. Bu türden bilgilendirme toplantılarıyla dünyanın dört bir tarafında görev yapacak olan Türk diplomatlarının bu davayı daha iyi anlamaları ve daha iyi anlatmaları bizim için de son derece önemli.”

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