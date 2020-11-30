Özgür: " Bakkal hesabıyla günü kurtarma derdindeyiz"

Maliye eski Bakanı Birikim Özgür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmiş dönemlere ait iç borçlanmalardan örnekler vererek bugün yaşananın bütçe krizi değil, nakit krizi olduğunu belirtti.

Özgür şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkı olarak kamu borçlanmasının ne olduğunu unutmuştuk. Ta ki 2016’daki protokol çıkmazına kadar... Kamusal hizmetlerde özel finansmanın önemi ve işletmelerde özel sektörle işbirliği mevzusunu bir türlü uygulayamadık. Toplumsal süreçlerde eşikler önemlidir. Zira sonrasında kabile devletine dönüştük, uydu olduk. Bir kuru inat, bir halkı adeta yok ediyor.

2016-17 yıllarında kamunun cari harcamaları için 4 kez iç borçlanmaya gidildi. 2020 yılında ise 5 kez…

276,5 milyon TL iç borçlanmayla, 265,5 milyon TL de TMSF’den aktarmayla kamu hazinesine vergi dışı 542 milyon TL aktarıldı bu yıl içerisinde. Yine de yetmedi, yetmiyor. Aralık ayı, kriz ayı…

2020’deki borçlardan bir tanesi Haziran’da ödendi. Bir sonrakinin vadesi 4 Aralık yani bu Cuma günü. 74,5 milyon TL gerekiyor bu ödeme için. 92,5 milyon TL de 5 Ocak’ta gerekecek. Bu borçlar ya yeni borçla kapatılacak ya da faizleri ödenip vadeleri uzatılacak. 26 Mayısta alınan Bakanlar Kurulu kararı 400 milyona kadar borçlanma yetkisi sağlıyor. Kaldı 163,5 milyon. Yeni hükümet kurulmazsa borcu borçla kapatmak dahi mümkün olamayacak.

“Bütçe krizi var” deniliyor. Aslında yaşanan nakit açığı krizidir. Bütçeyi falan bir kenara bıraktık, sadece bakkal hesabıyla günü kurtarma derdindeyiz. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasına göre bütçenin Orta Vadeli Programa ve Orta Vadeli Mali Plana dayandırılması gerekiyor. Bunlar hiç yok, dolayısı ile bütçe uygulamaları var gibi görünse de devlet, kabile devleti…

Hedefsiz, önümüzdeki yılda ve 3 yılda devletini nasıl yöneteceğiyle ilgili hiçbir hazırlık yapmamış, Türkiye ile imzalanan 2020 anlaşmasındaki 17 maddelik eylem planının tek bir maddesini bile uygulamamış, kendi eliyle saygınlığını sıfırla çarpan zavallı bir halk konumuna sürüklendik. Eserinizle övünebilirsiniz Sayın Ersin Tatar.

Bari kabile devletine dönüşmemizi pek de önemsemeyenlere ve nefsine hâkim olamayıp atın ölümü arpadan olsun mantığıyla illa bakan olmak için 40 takla atanlara kulak asıp kendinizce hükümet modelleri önereceğinize bırakın bu enkaz dahi denilemeyen ucube durumla nasıl başa çıkacağımıza halk kendi iradesiyle karar versin.

24 Ocak 2021’de erken seçim. Seçim ve Halk Oylaması Yasasını düzelterek, hemen, hiç vakit kaybetmeden…"