Özker Özgür ve İsmail Beyoğlu Caddeleri’nde asfaltlama çalışması

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından “Kuzey Lefkoşa Yeni Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi” çalışmaları çerçevesinde Dumlupınar-Küçük Kaymaklı bölgelerinde kazılan yerlerin asfaltlama çalışmaları yapılacaktır. 4 Haziran Perşembe günü Özker Özgür Caddesi ve İsmail Beyoğlu Caddesi’nde sabah saat 09:30’da başlayacak ve gün boyu devam edecek asfaltlama çalışmaları süresince trafik akışı kontrollü olarak sağlanacaktır. Çalışmalar sırasında bu yolları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri rica olunur.