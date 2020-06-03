banner22

Özker Özgür ve İsmail Beyoğlu Caddeleri’nde asfaltlama çalışması

Özker Özgür ve İsmail Beyoğlu Caddeleri’nde asfaltlama çalışması
banner32

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından “Kuzey Lefkoşa Yeni Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi” çalışmaları çerçevesinde Dumlupınar-Küçük Kaymaklı bölgelerinde kazılan yerlerin asfaltlama çalışmaları yapılacaktır. 4 Haziran Perşembe günü Özker Özgür Caddesi ve İsmail Beyoğlu Caddesi’nde sabah saat 09:30’da başlayacak ve gün boyu devam edecek asfaltlama çalışmaları süresince trafik akışı kontrollü olarak sağlanacaktır. Çalışmalar sırasında bu yolları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri rica olunur.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hijyen paketleri teslim alındı
Hijyen paketleri teslim alındı
  1. Kıbrıs
﻿