İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, ülkede düzensiz durumda yasal izinli olmadan kalan yabancılara yasal statü altına girmeleri için çağrıda bulundu.

Muhaceret sistemlerinin yeniden yapılandırıldığını belirten Öztürkler, düzensiz durumda olan kişilerin buradan çok daha hızlı şekilde tespit edilebileceğinin bilinmesi gerektiğini, yürürlükte olan muhaceret affının tamamlanmasının ardından da ülkenin hukuk kuralları çerçevesinde burada yer almayacak kişiler hakkında devlet olarak gerekenin yapılacağını vurguladı.

Öztürkler, Hakikat Web TV’de yayınlanan “Günaydın Hakikat” programına katılarak, gündem ve Bakanlığının çalışmaları hakkında konuştu. Ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması yönünde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Öztürkler, ülkede düzensiz kalan veya suça karışmış kişiler hakkında tereddüt etmeden, 2000 kişiye yakın deport gerçekleştirildiğini, bu konuda kararlı duruşlarının devam edeceğini ifade etti.

“Bu konuda en büyük gücümüz, polisimiz ve Güvenlik Kuvvetlerimizdir” diyen Bakan Öztürkler, her zaman onların verdiği raporlar doğrultusunda hareket ettiklerini, imza noktasında da bu iradeyi cesaretle gösterdiklerini ve bunun da sıfır toleransla devam edeceğinin altını çizdi.

-Şubat’ta e-vize otomasyon sistemi devreye girecek

Ülke güvenliği ve kamu huzuru açısından en önemli noktanın ülkeye girişler konusunda güçlü ve güvenli bir sistemin ortaya konması olduğunu söyleyen Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi ile çok daha sıkı kontrollerin yabancılar adaya gelmesinden önce, online olarak yapılacağını belirtti.

Ülkeye girişlerin denetleneceğini, kurulacak sistem ile ilgili ihale sürecinin büyük oranda tamamlandığını ifade eden Öztürkler, 2-3 gün içerisinde projesi, altyapı çalışmaları tamamlanmış olan ve kamu güvenliğini ilgilendiren bu konuda Yüksek Seçim Kurulundan da onay alınarak gecikmeden adım atılacağını belirtti.

Öztürkler, Yüksek Seçim Kurulunun onayı alındıktan sonra, E-vize Otomasyon Sistemi’nin ihale sürecinin tam anlamıyla sonuçlanacağını ve şubat ayı ile birlikte bu ülke için çok önemli olan E-Vize Otomasyon sisteminin devreye gireceğini de kaydetti