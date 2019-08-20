Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında bir heyet YDP’yi ziyaret etti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit KKTC ile duygusal bağlarının artarak devam ettiğini söyleyerek, 1571 ve 1975’ten sonra Anadolu’dan adaya göç ederek, Kıbrıs’ı vatan tutan KKTC Vatandaşları ile gönül bağı kurmaya özen göstereceklerini söyledi. Özyiğit, 1975’ten sonra birçok Yenişehirlinin KKTC’ye göç ettiğini söyleyerek, “Bir millet, iki devlet olduğumuzun en güzel örneği budur” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, özellikle Yerel Yönetimler Reformunun gündemde olduğu bu günlerde Mersin-Yenişehir gibi önemli bir İlçenin Belediye Başkanını partide ağırlamaktan ve onun bilgi ve tecrübelerinden faydalanmanın önemli olduğunu söyledi.

Arıklı, Yenişehir Belediyesi ile temaslarının devam edeceğini, yakın bir zamanda kendilerinin de Yenişehir İlçesini ziyaret edeceklerini ifade etti.