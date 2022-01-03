Özyiğit: "DAÜ'nün gelişimine katkı koymaya devam edeceğiz"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası'nı (DAÜ-SEN) ziyaret ederek Başkan Ulaş Gökçe ve Bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

TDP basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DAÜ’de örgütlü akademik personel sendikasının başkan ve yöneticileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ-SEN ile her zaman yakın işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

TDP olarak DAÜ’ye büyük önem verdiklerini, ister muhalefette isterse hükümette olsun hep bu anlayışla hareket ettiklerini belirten Özyiğit, DAÜ’nün daha demokratik, özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet üniversitesi haline gelmesinin en temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

DAÜ’nün çok daha iyi seviyelere gelmesi için tüm paydaşlarla birlikte iş ve güç birliği yaparak ortak akılla hareket edeceklerini, bu bağlamda DAÜ Sen’in de en önemli paydaşlardan olduğunu belirten Özyiğit, “Bir yandan DAÜ’nün eğitim kalitesini yükselterek ve uluslararası akreditasyonları daha da öne çıkararak, uluslararası yapının içindeki bulunduğu basamağı daha yukarılara çıkması hedefiyle çalışırken, diğer yandan da ister akademik personel olsun, isterse yönetsel kadrolar olsun onların da iş güvenliğini sağlamak durumundayız. Onların kadro sorunuyla ilgilenmek ve onlara da çözümler üretmek durumundayız. Hükümet döneminde de bunu başardık ve büyük adımlar attık” diye konuştu.

Özyiğit, geçmişte DAÜ’ye bağlı bazı kurumlarının özelleştirilmesi süreçlerine DAÜ-SEN ile birlikte mücadele verdiklerini, sonrasında da hükümet dönemlerinde geri alınması yönünde somut adım attıklarını ancak kendilerinden sonra gelen hükümetlerin bunu ilerletmediklerini anımsattı.

Özyiğit, DAÜ’de gereksiz istihdamlarla mali yük yaratılmaması gerektiğini, TDP’nin hükümette bulunduğu sürece bunu kanıtladığını belirtti.