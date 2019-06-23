Özyiğit'ten İstanbul yorumu: "31 Mart'ta İstanbul halkının iradesini tanımayanlara...

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit İstanbul seçimlerine ilişkin "31 Mart'ta İstanbul halkının iradesini tanımayanlara, Istanbullular'ın yanıtı çok daha güçlü geldi." dedi.

Özyiğit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"31 Mart'ta İstanbul halkının iradesini tanımayanlara, Istanbullular'ın yanıtı çok daha güçlü geldi. Ekrem Imamoğlu'nun kazanması 31 Mart'ta başlayan değişim sinyalini ve demokratik gelişim sürecini çok daha güçlendirdi. İnanıyorum ki, bundan sonra hem Türkiye için hem de ülkemiz için "herşey daha güzel olacak."