Pamuklu-Çayırova anayolunda kaza

Pamuklu-Çayırova anayolunda bugün öğleden sonra meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki Kyretev Serhıı yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 16.45 sıralarında Pamuklu - Çayırova anayolu 1-2 km üzerinde Kyretev Serhıı (E -37), yönetimindeki KQS 494 plakalı motosiklet ile dikkatsizce Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu kullandığı motosiklet, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gürel Terün (E -49) yönetimindeki HU 058 plakalı kamyonet araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kyretev Serhıı’nin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.