banner22

Pamuklu-Çayırova anayolunda kaza

Pamuklu-Çayırova anayolunda kaza
banner30

Pamuklu-Çayırova anayolunda bugün öğleden sonra meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki Kyretev Serhıı yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 16.45 sıralarında Pamuklu - Çayırova anayolu 1-2 km üzerinde Kyretev Serhıı (E -37), yönetimindeki KQS 494 plakalı motosiklet ile dikkatsizce Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu kullandığı motosiklet, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Gürel Terün (E -49) yönetimindeki HU 058 plakalı kamyonet araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Kyretev Serhıı’nin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı
Özersay, Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿