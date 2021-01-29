Pandemi hemşiresi Oğuz Köse: “Hastalar gözümüzün içine bakıyor”

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde karantinada görevli hemşire Oğuz Köse, “sevdiklerimiz ve sevdikleriniz için evde kalmaya devam edin” dedi.

Pandemi hemşiresi Oğuz Köse, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazİhan’ın programına katılarak “Bu böyle yürümez, gitmez. Moral bozmak ya da kaos yaratmak da istemiyorum doğrusu ama bu hasta sayısını düşürmemiz gerekir” açıklamasında bulundu.

Köse, sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde çalıştığını ifade ederek, “İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkına varmalıyız dedi ve pandemi koşullarında neler yaşandığını anlattı. "Asla gizlenmemeli geç kalınmamalı" şeklinde konuştu.

Koronavirüs pandemisi nedeni ile yoğun bakım servisinde yaşadıklarını anlatan Köse; “Biz burada bunları yaşarken dışarda bu kadar rahat olunmamalı, herkes kurallara uymalı” açıklamasında bulundu. 7 gün 24 saat çalışan temaslı takip ekibi olduğuna da dikkat çeken hemşire Köse, herkesi farkındalığa ve anlamaya davet etti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısının 9’a çıktığını, ardından bir kişinin yoğun bakımdan çıkarılmasıyla, servisteki hasta sayısının 8’e düştüğünü belirten Köse,“Yoğun bakımdaki hastalardan 2’sinin durumu kritik, hastalar gözümüzün içine bakıyor” dedi.

Normal şartlarda bile hemşire ihtiyaçları olduğunu hatırlatan Köse, hükümete seslenerek salgın sürecinde bu ihtiyacın daha da arttığını ifade etti. Köse, şu anda daha eksik kadrolarla mücadeleye devam ediyoruz, günlük çalışma saatlerimiz 17 saatleri aşmış durumda. Ama unutmayalım ki biz hemşireyiz ve hastalıklara karşı nasıl mücadele edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Mesleki inancımız ve bilincimizle en üst performansla mücadelemizin kesintisiz devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 19:30