Pazartesi, 3.kez eylem yapılacak

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının yüzde 80'ninin karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle başlattıkları eylemlerin üçüncüsünü pazartesi günü Sağlık Bakanlığı önünde yapacak.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesinin basın bölümünden yapılan açıklamaya göre, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 6 Aralık Pazartesi günü Başbakanlık önünde yaptıkları eylemde “Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun konuyla ilgileneceğini söylemesine rağmen hiçbir şey yapılmadığını gördüklerini” belirterek, pazartesi günü üçüncü eylemlerini Sağlık Bakanlığı önünde yapacaklarını açıkladı.

“EYLEMDE ÜLKEDEKİ UYUŞTURUCUNUN ARTMASINA KİMLERİN NEDEN OLDUĞUNU AÇIKLAYACAĞIZ”



Çakıcı, "Biz geri çekilmeyeceğiz ve vazgeçmeyeceğiz. Yalnız hastanemiz için değil tüm insanlarımız için mücadele edeceğiz" ifadelerinde bulundu.Çakıcı, “Bunun sadece bir hastane eylemi olduğunu ve bu kez bağımlı hastaların da konuşacağını” söyledi. “Protokol gereği kurula giren hastalara kötü davranılmaya başlandığını” savunan Çakıcı, “Kurulların verilmeyerek tedavilerin yavaşlatıldığını” da ileri sürdü.Çakıcı, pazartesi günü yapacakları eylemde ülkedeki uyuşturucunun artmasına kimlerin neden olduğunu ve Sağlık Bakanlığının da bu artıştaki rolünü açıklayacağını da kaydetti.