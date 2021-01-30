Personel istihdamı başvuru ve kayıt işlemleri 19 Şubat’a kadar uzatıldı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, dün sonlandırılması planlanan personel istihdamı başvuru ve kayıt işlemlerinin 19 Şubat Cuma saat 16.00’ya kadar uzatıldığını duyurdu.

GKK’dan yapılan açıklama şöyle;

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 29 Ocak tarihinde sonlandırılması planlanan personel istihdamı başvuru ve kayıt işlemleri, Bakanlar Kurulu tarafından 26 Ocak tarihinde açıklanan kısmi sokağa çıkma yasağı tedbirleri nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla, başvuruların yapılma süresi 19 Şubat günü saat 16.00’a kadar uzatılmıştır.”