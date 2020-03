Pilli, Alman turistten başka vaka olmadığını yineledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de 65 yaşındaki kadın Alman turist dışında herhangi bir korona virus vakası olmadığını söyledi. Pilli, hasta ve karantinada tutulan kocasının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Pilli, ülkede hastalıkla ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğunu ifade ederek, ülkede herhangi bir salgın olmadığını ve hastaneye her başvuranın korona virus hastası olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

Ülkede Sağlık Bakanlığı ve diğer tüm birimlerin ortak çalışmasıyla ilaçlama çalışmaları ve tedbirlerin sürdüğünü ifade eden Pilli, ancak herkesin de üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ve kişisel temzlik ile işyeri hijyenine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Pilli, “Halkımız rahat olsun demiyorum. Herkes kendine düşen görevi, hijyen önlemlerini yerine getirirse hiçbir sorun yaşamayız” dedi.

“HASTA DEĞILSEN MASKE TAKMAYA GEREK YOK. MASKEYI HASTA OLAN KIŞI TAKAR”

Pilli, maske kullanımına da işaret ederek, “Hasta değilsen maske takmaya gerek yoktur. Maskeyi hasta olan kişi takar. Kişilerin yapmasi gereken ellerini sürekli yıkamasıdır ve hijyene dikkat etmesidir” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, korona virüs ve ülkede alınan önlemler ile ilgili bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, testlerin ülkede yapıldığını ve 4-5 saatte test sonuçlarının çıktığını ifade ederek, ülkede gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Lefkoşa Devlet Hastanesinde karantina bölümünde tek vaka olduğunu, bunun da 65 yaşındaki Alman turistin olduğunu ifade eden Pilli, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Karantinadaki kocasının da sağlık durumunun iyi olduğunu ve onda bir bulgu tespit edilmediğini ifade eden Pilli, şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesi karantina merkezinde bu 2 kişinin olduğunu kaydetti.

Hastaneye her başvurunun hasta anlamına gelmediğini ifade eden Pilli, şöyle devam etti:

“HASTANELERE KKTC VATANDAŞI ŞİKAYETİ VEYA MÜRACAATI YOKTUR”

“14 gün karantina sürecek. Pazartesinden bugüne başka vaka tespit edilmedi. Hastanelere KKTC vatandaşı şikayeti veya müracaatı yoktur. Tüm gelişmeleri şeffaf olarak kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Aynı uçakla gelen tüm turistler karantinaya alındı ve otelde tek kişilik odalarda tutuluyor. Herhangi bir şikayet yoktur ve sağlık ekipleri de ordadır. Almanların gittiği tüm oteller ilaçlandı. Ülke genelinde ilaçlamalar sürüyor. Belediyeler halkın yoğun bulunduğu yerleri ilaçlıyor, turistik alanlar, sınır kapıları ilaçlandı, tedbirler iki katına çıkarıldı. Salgın ülkelerinden gelenler kesinlikle geri gönderiliyor, en küçük şüphe duyulan kişi ülkeye alınmıyor.

Okullarda tedbirler alındı, ilaçlamalar yapılıyor. Bunlar salgın olduğu için değil tedbir olarak yapılıyor ve bu alışkanlık haline gelecek ve her zaman yapılacak; virüslere karşı mücadele sürecek.

En önemli şey herkesin kendine düşen görevi yapmasıdır. Herkes hijyen kurallarına uymalıdır. Herkes ilk önce kendi temizliğini, şirketini, iş yerini, evini temiz tutmalıdır. Hem kendi hem de toplum sağlığı açısından bu önemlidir.

“ÜLKEDE SALGIN YOKTUR PANIK YAPILMAMALI”

Ülkede salgın yoktur panik yapılmamalı.

Halkımız rahat olsun demiyorum. Herkes kendine düşen görevi önlemleri yerine getirirse hiçbir sorun yaşamayız.”

Sağlik Bakanı Ali Pilli, Türkiye’den 2 halk sağlığı uzmanının geldiğini ve kendilerine destek verdiğini de ifade ederek, Türkiye Sağlık Bakanı ile iletişim içerisinde olduklarını ve ihtiyaç duyulması halinde gerekli tüm malzemelerin hibe şeklinde alınacağını, ayrıca stokları artırdıklarını kaydetti.

“FIRSATÇILAR ORTAYA ÇIKTI, TEDBİR ALACAĞIZ, MASKELERİ BİZ GETİRİP VATANDAŞLARA DAĞITACAĞIZ”

Ülkede maske şikayetlerinin bilgilerine geldiğini, bunu yakından takip ettiklerini ifade eden Pilli, “Ama vatandaşlar ilk önce ellerine, temas ettiği yerlere dikkat etsin. Fırsatçılar ortaya çıktı, üzerlerine gideceğiz, tüm tedbirleri alacağız, maskeleri biz getirip vatandaşlara dağıtacağız, bunun çalışması içindeyiz” diye konuştu.

Maske kullanımının bilinçli yapılması gerektiğine de işaret eden Pilli, “Yıkanan maske, cepte gezdirilen maske olmaz, yanlıştır. Hasta değilsen maske takmaya gerek yoktur. Maskeyi hasta olan kişi takar yapılması gereken ellerin sürekli yıkanmasıdır. Maske konusunda uzmanların, bakanlığın açıkladığı kurallara uyulsun” dedi.

Pilli, bakanlık olarak Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği tüm önlemleri aldıklarını da ifade ederek, “Halkımız bize güvensin, bireysel temizliğine dikkat etsin, gereken önlemini alsın” çağrısında bulundu.