Pilli:"Hastalara empati yaparak davranmak temel prensibimiz olmalı"

Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği işbirliği ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi’nde görev yapan hemşirelere yönelik Temel Düzey Psikolojik Bakım Kursu verildi. Hastalara empati yaparak davranmanın prensibimiz olması gerektiğini vurgulayan Bakan Pilli, bir hastanın sadece fiziksel değil psikolojik destek beklediğine işaret etti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Gülcem Sala Razı, Sağlık Bakanlığı ile birliğin anlamlı bir organizasyon yaptığını, onkolojinin hem hasta hem de sağlık personeli üzerinde duygusal yükü fazla olan bir durum yarattığını kaydetti.

Tedavi ile baş ederken hasta ve ailesi bunun yanında çalışanların duygu ve davranışlarının önemine işaret eden Sala Razı, bu eğitimin yararlı olacağını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Prevantif Onkoloji ABD Psikososyal Destek Birimi’nden Dr. Songül Kamışlı, Türkiye’de onkoloji hemşireliği konusunda ülkenin her yerinde eğitimler yaptıklarını, KKTC’de de bu konuya önem verilmesi ve kendisinin de yer almasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Hacettepe Üniversitesi’nden gelerek deneyimlerini paylaşan Dr. Songül Kamışlı ve Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği’ne teşekkür ederek bakanlığın sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerine önem verdiğini belirtti.

Pilli, Sadece Onkoloji Merkezinde değil, tüm hastanede görev yapan hemşirelere yönelik kurslar verilmesi için adım atacaklarını açıkladı.

Her şeyden önce bir doktor olarak hastayı tedavi etmenin bir ekip işi olduğunu belirten Bakan Pilli, hastanın özellikle onkolojiye adım attığı anda kapıdaki güvenlikten, hasta bakıcının davranışına kadar ayrı bir önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Hastalara empati yaparak davranmanın prensibimiz olması gerektiğini vurgulayan Bakan Pilli, bir hastanın sadece fiziksel değil psikolojik destek beklediğine işaret etti.

Burada özveri ile çalışan hemşirelerin sayıları dolayısı ile yüklerinin arttığının farkında olduğunu dile getiren Bakan Pilli, emek veren herkese gönülden teşekkür ettiğini ifade etti.

2 gün boyunca devam edecek, Hacettepe Üniversitesi Prevantif Onkoloji ABD Psikososyal Destek Birimi’nden Dr. Songül Kamışlı’nın yer aldığı eğitim kursunda şu başlıklar ele alındı;

• Kendini Tanıma

• Onkolojide çalışmanın güçlükleri ile baş etme

• Teröpik iletişim becerileri

• Empati, şevkat yorgunluğu

• Kanser hastalarının gösterdiği psikososyal tepiler

• İnkar,öfke, suçlama,suçlanma

• Kanser Hastasının psikososyal gereksinimlerini anlama tanımlama

• Kanser hastasının psikososyal sorunlarını tanılama ve ele alma kayıp ve yas