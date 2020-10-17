Pilli:Korona virüs tedavisi gören Çavlin hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören 79 yaşındaki Aziz Çavlin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, 12 günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Aziz Çavlin'in, daha önce by pass ameliyatı geçirdiğini, kalp pili bulunduğunu, kalp yetmezliği, hipertansiyon, diyabet hastalığı gibi kronik hastalıklar taşıdığını belirtti.

Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek “Hepimizin başı sağolsun” dedi.

KKTC’de korona virüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 5 oldu.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020, 12:31