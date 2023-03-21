Polis basın bültenine yansıyan haberler

Haspolat’ta 3 Mart’ta, bir iş yerinde çalışan H.K.(E-44) ve İ.K.(E-36)’nin, iş yerinin deposunda muhafaza edilen toplam 52 bin 765 TL değerindeki; döşeme süngeri, yapıştırıcı, elyaf, koltuk mekanizması gibi malzemeleri çaldıktan sonra, Girne’de iki ayrı iş yerine satarak 50 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Lapta’da hırsızlık

13 Mart’ta, Lapta’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan V.B’nin (E-37), şirkete ait ambar içerisinde muhafaza edilen toplam 44 bin TL değerindeki, muhtelif ebatlarda 30 kalıp tahtasını çaldığı tespit edildi. V.B tutuklandı.

-1 şişe içki çaldı, tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir markete 18 Mart’ta müşteri olarak giden O.M.N.(E-22)’nin, market içerisinde şatışta bulunan 315 TL değerindeki 1 şişe alkollü içkiyi alıp ödeme yapmadığı tespit edildi. O.M.N tutuklandı.

-Balalan’da zeytin ağacı hırsızlığı

Balalan köyünün kuzey doğusundaki ormanlık alan içerisinde, 13 Mart’ta K.A’nın tasarrufunda bulundurduğu odun kesme makinesi ile iki zeytin ağacını kökünden keserek hasara uğrattıktan sonra, kullanımındaki araca yükleyip çaldığı tespit edildi. K.A tutuklandı.

-Tuzla'da İş kazası...

Tuzla’da dün, yapımı devam etmekte olan bir inşatta çalışan Cüneyt Barış (E-31), iskele üzerinde sıva attığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 1.5 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı.

Barış, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol kolunda kırık teşhisiyle Cerrahi Serviste gözetim altına alındı.