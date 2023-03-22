Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa’da sakin Abdulhey Yıldız aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, 19 Mart saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da, sakin Abdulhey Yıldız (E-13) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldı ve henüz geri dönmedi.

-Ani ve gayri tabii ölüm

Dün saat 08.00 sıralarında, Girne’de sakin Mustafa Polat (E-59) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlandı. Polat, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan 19 Mart’ta Girne’de, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Meryem Cemiloğlu’nun (K-58) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Kanunsuz uyuşturucu madde tassarrufu

Dün saat 14.30 sıralarında, Gazimağusa’da, D.Ş'nin (K-47) kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı. D.Ş tutuklandı.

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda dün akşam 18.00 sıralarında, Atajan Achyldyyev (E-54) kullanımındaki PC 085 plakalı van araçta yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, söz konusu araçtaki yangın Aslanköy yakınlarında seyir halindeyken muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın ön kabin bölümündeki elektrik kabloları kısmen yanarak zarar gördü.

-Derin dondurucu yangına sebep oldu…

Yenierenköy’de İnönü Caddesi üzerinde dün 18.00 sıralarında, Cenap Kızılbora’ya ait evin bahçesinde ambar olarak kullanılan binada, muhtemelen faal durumdaki derin dondurucunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, ambarda muhafaza edilen derin dondurucu, yirmi balık oltası, zeytin toplama makinesi, altı bidon 20 kilogramlık zeytin yağı ve muhtelif mutfak malzemesi yanarak zarar gördü.

Güzelyurt-Lefke yolunda dün gece meydana gelen kazada, alkollü sürücü Orkem Yazgın (E-30) yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece Güzelyurt - Lefke ana yolu üzeri Güneşköy mevkiinde, Orkem Yazgın 159 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NU 358 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ kısmından çıkarak narenciye ağacına çarpıp takla attı. Kazada, yaralanan Yazgın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındı.