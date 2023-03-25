Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"24.03.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Gönyeli’de bir ikametgahta kalmakta olan H.D.(E-31), F.A.(K-42), N.K.(K-30), Ş.A.(E-20) ve M.D.A.(E-19)’nın, kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları patlayıcı madde sınıfına giren henüz miktarı tespit edilemeyen havai fişekleri, ikametgahlarının arka bahçesinde patlatmak suretiyle kullandıkları tespit edilmiştir.

Olayla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, adı edilenlerin kalmakta olduğu ikametgahta mahkeme emri ile yapılan arama sonucunda, 95 adet havai fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 10 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (KOKAİN VE HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

24.03.2023 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, O.D.(E-31)’nin kullanımındaki ve R.K.(E-39)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tututklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

RESMİ BELGE SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME

21.03.2023 tarihinde, İskele’de, E.O.(K-39)’nın, 04.03.2023 tarihinde işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı, polis tarafından rapor edilerek adına düzenlenen trafik sabit ceza ihbarnamesi üzerinde iki yerde yazılı olan rapor tarihini, cezanın ikiye katlanmasını önlemek maksadıyla değiştirip resmi belgeyi sahteledikten sonra, ödemek amacıyla 22.03.2023 tarihinde görevli polise ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tututklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BİNA AÇMA VE SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS

24.03.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, S.K.(E-20)’nin, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinin mutfak penceresini, bir cürüm işlemek maksadıyla açıp bina içerisine girdikten sonra, söz konusu binadaki görevli bekçi tarafından fark edilmesi üzerine herhangi bir şey çalmadan binadan çıkış yaptığı sırada, bekçi tarafından alıkonularak polise teslim edilmiş ve polis tarafından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YÜKSEKTEN DÜŞEN ÇOCUK

24.03.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Gönyeli’de bulunan bir apartman dairesinde sakin Ahmet Efe KUZUCU (Ç-2), kalmakta olduğu dairenin sürme cam penceresini açarak, pencereden aşağıya uzandığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 6,40 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, çocuk servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."