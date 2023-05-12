Polis basın bültenine yansıyan haberler

Girne’de, sahte evrakla araç devri yapan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, A.E. (E-43), bir şahıs tarafından getirilen “motorlu araç devretme müracaat formasını”, devreden şahıs varmış gibi tasdikleyip imzalayarak sahte evrak düzenledi.

Olayın 28 Nisan'dapolisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.

-Hamitköy’de kavga... 1 kişinin burnu kırıldı, zanlının ülkede kaçak olduğu saptandı

Hamitköy’de 8 Mayıs’ta çıkan kavgada bir kişinin burnu kırıldı.

Aralarında çıkan tartışma sonucu O.E. (E-25), Hasan Karabulut’un başına ve yüzüne yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine O.E. tespit edilerek tutuklandı. Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

-Haspolat’ta marketten içki çalan bir kişi tutuklandı

Haspolat’ta, bir petrol istasyonunda faaliyet gösteren markete müşteri olarak giden A.H.M.A.’nın (E-29), marketten 240 TL değerindeki alkollü içkiyi çaldığı tespit edildi.

Dün akşam 23.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

-Alayköy Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yüksekbaş Gıda’nın soğuk hava deposunda yangın

Öte yandan bugün sabah 06.30 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Yüksekbaş Gıda’nın soğuk hava deposunda, muhtemelen elektrik panosunun aşırı yüklenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın nedeniyle elektrik dağıtım panoları, iki klima yanarak, soğuk hava deposu üzerinde bulunan sandviç panel ile depo içerisinde bulunan muhtelif içecek ve gıda ürünleri ise ısıdan zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.