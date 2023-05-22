Polis basın bültenine yansıyan haberler

Bostancı Kara Sınır Kapısında, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden KKTC’ye giriş yapmak isteyen bir erkek şahıs, “kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu”ndan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün, saat 20.30 sıralarında, Bostancı Kara Sınır Kapısında, GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapmak isteyen C.X.’in (E-60) kullanımındaki araçta, Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan aramada, muhtelif markalarda 127 adet av fişegi tespit edilerek emare olarak alındı.

-Girne’de ev açma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Polis, 16-18 Mayıs tarihleri arasında, Girne’de bölgesinde meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen E.K.'nin (E-32) tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Bahse konu şahsın, yapılan ileri sorgulamasında, 29 Nisan-09 Mayıs tarihleri arasında Girne’de, park halinde bulunan bir araç içerisinde muhafaza edilen 10,000 Stg ve 1,300 TL nakit parayı çaldığı, ayrıca yine park halinde bulunan 2 aracın kaportasını tasarrufundaki sivri uçlu cisimle çizerek, başka 2 aracın camlarını ise taş ile kırarak kasten hasara uğrattığı da tespit edildi.

- Zümrütköy’de misafirlikte hırsızlık: Biri kadın, ikisi erkek üç kişi tutuklandı

19 Mayıs Cuma günü, Zümrütköy’de bir ikametgahta misafir olarak bulunan K.D.S.’nin (K-30), ikametgahın tuvalet odasındaki çanta içerisinde muhafaza edilen 1,800 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ü.E.(E-36) ve S.Ö.(E-43) tutukladı, soruşturma devam ediyor.

- Tarlada yangın: Yaklaşık 150 dönümlük alan içerisinde biçilmemiş arpalar tamamen yandı

Dün, saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Ercan Hava Limanı’nın güney batısında bir tarlada meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 150 dönümlük alan içerisinde ekili bulunan biçilmemiş arpalar tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri ile bölge halkı tarafından söndürüldü.