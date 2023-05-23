Polis basın bültenine yansıyan haberler

Girne’de bir apartmanda, hastalanan komşularını indirmeye çalışırken, düşürüp ölümüne sebep oldular.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam gerçekleşen olayda, Emin Orucov (E-27) kaldığı apartman dairesinde rahatsızlandı. Aynı evde bulunan R.A.(E-21) ve yardım etmesi için çağırdığı B.K.(E-30) hastayı apartmanın merdiven basamaklarından zemin kata indirirken düşürdüler. Başını merdiven basamaklarına çarpan Orucov ağır yaralandı.

Emin Orucov, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda ihmali görülen bahse konu şahıslar ve J.M.(E-27) tutuklandı.

-Ani ve gayri tabii ölüm

Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde, yatılı tedavi gören Emin Büyükalsancak (E -59), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

-Başını kaldırıma çarpan Uzun hayatını kaybetti

Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi’nde 19 Mayıs’ta yürürken ayağı takılarak düşüp başını kaldırım taşına çarpıp ağır yaralanan 84 yaşındaki Tacim Uzun, yoğun bakımda dün hayatını kaybetti.

Uzun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

-Hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinden 13 Mayıs’ta 8 adet çelik jantın çalınması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen S.Y.(E-46) tutuklandı.

-Yaralama, kanunsuz bıçak taşıma, kavga ve rahatsızlık

Alsancak’ta, dün aralarında yaşanan tartışma sonucu M.S.M.A.(E-25) ve M.K.B.R.A.(E-25) bir taraf, A.İ.(E-34) ve S.Ş.(E-36) diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarına vurup kavga ettikleri sırada, M.S.M.A. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.İ.’yi sağ el bileğinden, S.Ş. ise sol el 3’üncü parmağından yaralandı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Yangın

Yayla köyünde bulunan su arıtma tesislerinin batı kısmındaki arazide dün saat 11.00’de meydana gelen yangın sonucu, toplam 60 dönüm arpa ile 40 dönüm buğday tamamen, 30 adet okaliptüs ağacı ise kısmen yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bülten’de geçen olaylarla ilgi soruşturmalar devam ediyor.