Polis basın bültenine yansıyan haberler

Lefkoşa’da, 22 ile 24 yaşlarında iki genç uyuşturucudan tutuklandı.

Polisin dün üzerini aradığı A.D.’nin (E) tasarrufunda tütünle karışık yaklaşık 2 gram ağırlığında esrar türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle, olay yerinde uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan nargile haline getirilmiş pet şişe bulundu. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen S.I.(E-22) tutuklandı.

-Kanunsuz avlanma

İkinci İnce Av kapsamında, dün polisin ülke genelinde yaptığı denetimlerde 19 ve 43 yaşlarında 2 kişi tutuklandı.

Buna göre, Kalkanlı’da, 19 yaşındaki A.O.K.’nin (E) avlanma ruhsatı olmadığı halde adına kayıtlı olmayan av tüfeğiyle kanunsuz avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahısla meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen O.K.(E-43) tutuklandı.

-Güneşköy’de yangın

Güneşköy’de dün Dilay Kaya’ya ait evin arka bahçesinde çıkan yangında 1 çam, 2 zeytinle 6 çit yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.