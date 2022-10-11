Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa Serbest Liman’da dün akşamüzeri çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışmalarI ise sürüyor.



Polis basın Subaylığınndan verilen bilgiye göre, dün saat 18.00’de Gazimağusa’da Serbest Liman Bölgesi’nde, Portisbi Cyprus Free Zone’na ait içerisinde ürün depolanmak üzere Maddox İçki Satış Ticaret, Asya Orpan İlaç Sanayi, Magude Semi SAAB, Dima LTD ve One Truck şirketlerinin kirasında bulunan ambar binasında meydana gelen yangın sonucu, ambar içerisinde muhafaza edilen muhtelif miktar ve markalardaki alkollü içkiler, sigaralar ve tıbbi ilaçlar ile ambar binası tamamen yanarak zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangını soğutma işlemleri devam ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilmedi.

-Gaziveren’de 7 düzensiz göçmen

Gaziveren'de bugün 00.10 sıralarında düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin sahil şeridine yaklaşarak, içerisinde bulunan göçmenlerin tekneden denize atlayarak sahile çıktıkları ve aralarında bulunan bir göçmenin tekneden atladığı sırada muhtemelen teknenin motor pervanesine çarparak ağır şekilde yaralandığı tespit edildi.

6 erkek düzensiz göçmen tutuklanırken, olay sonucu ağır şekilde yaralanan bir erkek göçmen ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Operasyon kapsamında ayrıca, söz konusu düzensiz göçmenlerin, onaylanmış liman olmayan bir sahil şeridinden KKTC’ye kanunsuz olarak girişleride iş birliği yaptıkları tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

-Boş eve tabanca ile 6 el ateş edildi

Gazimağusa’da önceki gün Veyseller Mahallesi üzerinde boş olarak bulunan ve tadilat aşamasındaki bir ikametgaha, meçhul şahıs/lar tarafından ilk tespitlere göre tabanca ile altı el ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, evin batı kısmında yer alan güneşlik odasının camları hasar gördü.

-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Girne’de dün, J.C.D. (E-28), L.E.I. (E-26) ve A.O.O.’nun (E-26)’nun kaldıkları iki ayrı ikametgahta, Narakotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Hırsızlık

Tuzluca’da faaliyet gösteren bir markette çalışan A.K.D’nin (E-19) markette alış veriş yapan bir müşteri tarafından unutulan bankamatik kartını çaldıktan sonra, söz konusu konu bankamatik kartından toplamda 2 bin TL nakit parayı çekmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

1 Ekim’de gerçekleşen olayla ilgili A.K.D. ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ç. (E-21) tutuklandı.