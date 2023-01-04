Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis basın bültenine yansıyan Polis basın subaylığı açıklaması şöyle:

"02.01.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında Gelincik'te, Zafer İLKHAN'a ait ikametgaha girilerek, ikametgah içerisinde muhafaza edilen adı edilene ait 5.500 TL nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-28) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASASRRUFU

03.01.2023 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da M.Ü.(E-57)’nün kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş 9 adet sığır kafası ve 116.85 kg sığır eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 03.01.2023 tarihinde, saat 18:00 raddelerinde, Gazimağusa’da, E.İ.(E-22)’nin, tasarrufunda bulunan ithali yasak bir adet tek kullanımlık elektronik sigarayı başka bir şahsa satacağı esnada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Konu şahsın ikametgâhında yapılan aramada çeşitli markalarda 314 adet tek kullanımlık elektronik sigara daha bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."