Polis basın bültenine yansıyan haberler

Gazimağusa’da ikametgahında aniden rahatsızlanan 56 yaşındaki Cuma Demirci (E) hayatını kaybetti.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Öte yandan dün 13.40 sıralarında, Lefkoşa’da sakin İzzet Aydın (E-49) iş yeri içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

-Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da M.D.’nin (E-22) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 50 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 16.00 sıralarında gerçekleştirilen başka bir operasyon sonucu ise, B.Ş.B.’nin (E-21) üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 7 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve ikametgahında yapılan aramada ise bir adet tabanca bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Lefkoşa’da sahtekarlıkla 1500 Euro temin eden 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da, 30 Kasım 2022’de bir şahsa, yurt dışından getirilmek amacıyla Whatsapp uygulaması üzerinden sahte ön izin başvuru formunu gönderip söz konusu şahıstan 1500 Euro nakit parayı temin ettiği tespit eden K.A.(E-30), tutuklandı.

-Sahtekarlıkla mal temini... Verdikleri çekin bozulmaması için noterde kağıt yaptırdılar

Öte yandan 2022 yılı Kasım ayı içerisinde Haspolat’ta, meyve sebze ithalatçısı olarak faaliyet gösteren iş yerinden satın aldıkları sebze ve meyvelerin karşılığı olarak verdikleri toplam değerleri 773 bin TL olan ve tek imzayla bozulabilen 6 ileri tarihli çekin bozulmasını engellemek amacıyla, sahtekarlık ve dolandırma kastıyla tasdik memurunda yaptırdıkları, "çeklerin bozulabilmesi için çift imzalı olması gerektiği" yönündeki beyannameyi, bankaya ibraz ederek çeklerin bozulmamasını sağlayan N.A.(E-37) ve M.D.(E-42), sahtekarlıkla mal temin etmekten tutuklandı.

-Lefkoşa ve Girne’de kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 55 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Lefkoşa ve Girne’de faaliyet gösteren kumarhanelerde dün polis tarafından yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak Lefkoşa’da 13 ve Girne’de 42 olmak üzere toplam 55 kişi tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.