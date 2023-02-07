Polis basın bültenine yansıyan haberler

Polis, Gazimağusa’da önceki gün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aynur Nay’ın ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağını açıkladı.

-Ambar kundaklandı

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde dün temizlik ile kimyasal malzemelerin bulunduğu ambarda meydana gelen yangınla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, yangının bina içerisindeki malzemeler üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek kundaklama sonucu meydana geldiği tespit edildi.

meselede zanlı olarak görülen T.M.(E-28)’in tutuklandığı, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

-Gümrüğe beyan edilmemiş 150 adet sigara tütünü ve 4 koli perde askı malzemesi bulundu

Öte yandan, Gazimağusa’da, M.T.(E-29)’nin kullanımındaki tır araçta dün yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş toplam 150 adet tek kullanımlık elektronik sigara tütünü ile toplam 4 koli içerisinde perde askı malzemesi bulunduğu ve emare olarak alındığı belirtildi.

Bahse konu şahısın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

-İskele’de sakin Khakberdyev aranıyor

İskele'de sakin Begench Khakberdyev (E-41)’in kalmakta olduğu ikametgahından 3 Şubat tarihinde ayrıldığı ve halen geri dönmediği kaydedildi.

Açıklamada, bahse konu şahısın aranmakta olup, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.