Polis Genel Müdürlüğü’nün davetlisi olarak ülkede bulunan metaverse, sosyal medya ve dijital eğitim konularında uzman Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından, Polis Örgütü’nün çeşitli birimlerinde görev yapan polis ve itfaiye mensupları ile sivil hizmet görevlilerine yönelik seminerler düzenlendi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı, Girne Amerikan Üniversitesi Specturum Kongre Merkezi ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerlere, tüm ilçe ve bölüm müdürlerinin yanı sıra, Polis Örgütü’nün çeşitli birimlerinde görev yapan Polis ve İtfaiye Mensupları ile Sivil Hizmet Görevlileri katıldı.
Seminerlerin tamamlanmasının ardından Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Prof. Dr. Levent Eraslan’a Polis Genel Müdürlüğü adına plaket takdim ederek, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne eğitim konusunda yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.