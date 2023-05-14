Polisiye haberler… Güzelyurt’ta hırsızlık

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden A.J. (E-20), işletme içerisinden toplam değerleri 1550 TL olan 2 adet bebek yağı, 2 adet meyve konservesi ile 3 kilo kuzu etini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
-Mülke tecavüz
-Girne’de kapama saatine riayetsizlik
Girne’de dün gece eğlence yerlerinde polis tarafından yapılan denetimlerde, toplam 2 işletmenin kapama saatine riayet etmediği tespit edildi. Bahse konu işletmeler aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.