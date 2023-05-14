Polisiye haberler… Güzelyurt’ta hırsızlık

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden A.J. (E-20), işletme içerisinden toplam değerleri 1550 TL olan 2 adet bebek yağı, 2 adet meyve konservesi ile 3 kilo kuzu etini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Mülke tecavüz

Girne’de, E.O.’nun (E-33), “kalacak yeri olmadığı” gerekçesiyle bir şahsa ait ikametgâhın kapısını hasara uğratmadan açıp, girdiği tespit edildi. Polis Basın Bülteni’ne göre, bahse konu şahıs tutuklandı. İskele Boğaztepe’de de, T.W.N. (E-23), 169 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, bir şahsa ait ikametgâhın kilitli kapısını hasara uğratıp açtıktan sonra içeriye girerek mülke tecavüz etti. Bahse konu şahıs tutuklandı. Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Girne’de kapama saatine riayetsizlik

Girne’de dün gece eğlence yerlerinde polis tarafından yapılan denetimlerde, toplam 2 işletmenin kapama saatine riayet etmediği tespit edildi. Bahse konu işletmeler aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.