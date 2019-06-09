Polisten Lefkoşa'da denetim...6 kişi tutuklandı

KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişi ile hakkında ihraç kararı bulunan bir kişi Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Polis, dün akşamdan bu sabahın ilk saatlerine kadar Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, barlar, kafeteryalar, Surlariçi’ndeki pansiyonlar, kıraathaneler ve yatı evleri kontrol edildi. KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişi ile hakkında ihraç kararı bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklandı.

Trafik ekipleri, bir gecede 385 araç kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 47 sürücü hakkında ileri işleme gitti. 4 araç çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.