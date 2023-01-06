Polisten sahte ABD Doları uyarısı

Polis, Girne’de sahte ABD doları banknotların tedavüle sürüldüğünü belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları, şüpheli kişileri polise bildirmeleri uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, 19 Kasım – 27 Aralık tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren 4 ayrı markete müşteri olarak giden iki şahsın, sahte 50’lik banknotlardan oluşan toplam 200 ABD Doları banknotu tedavüle sürdüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Tedavüle sürülen sahte 50’lik ABD dolarlarının seri numaraları; “MB 34633367A, MB 34631360A, MB 34633378A, MB34632668A” olarak açıklandı.

Açıklamada, sahte paraların önceden piyasaya sürülme ihtimali bulunduğu belirtilerek, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan 50’lik ABD Doları cinsi para bulunduranlar, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri gerektiği bildirildi.