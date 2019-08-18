Polisten "soyadı" düzeltmesi..."Çaluda değil, Çalıdan"

Polis, Çatalköy’de bir eve cürüm işlemek maksadıyla giren ve polis tarafından tutuklanan zanlının soyadının “Çaluda” değil, “Çalıdan” olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan “Düzeltme” başlığıyla yapılan açıklamada, “zanlının soyadı Çalıdan olup, Çaluda ailesi ile bir bağı bulunmamaktadır” denildi.

Açıklama şöyle:

“Bugün bazı basın yayın organlarında, dün Çatalköy'de cürüm işlemek maksadıyla bir ikametgâha giren ve ev sakinleri tarafından fark edilmesi üzerine polis tarafından tutuklanarak, mahkeme huzuruna çıkartılan 27 yaşındaki zanlı M.C.Ç’nin soyadı, bazı basın yayın organlarında Çaluda olarak yayımlanmıştır. Zanlının soyadı Çalıdan olup, Çaluda ailesi ile bir bağı bulunmamaktadır.”