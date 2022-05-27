"Prim affı ve borçlanma kararları geri alınmalı"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri Salih Erşangil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, Sosyal Sigortaların Dairesi’nin prim affı ve borçlanma kararlarının geri alınmasını istedi.

Yazılı açıklama yapan Erşangil, “Emekçilerin Parasından Elinizi Çekin” dedi.

Bir yandan Sosyal Sigortalar Dairesine birikmiş prim borcu olan işverenlerin, gecikmiş borçlarına karşılık ödenmesi gereken faizden muaf tutulduğunu belirten Erşangil, diğer yandan maddi olarak zor durumda bırakılan dairenin yüzde 27 faizle Yakın Doğu Bankası’ndan 30 milyon TL borçlandırıldığını kaydetti.

Erşangil, “Hem emekçi için toplanması gereken para patronlara kıyak için toplanmıyor, hem de yüksek faizle borçlanarak emekçinin parasını bir başka patrona veriliyor” dedi.

Sosyal Sigortalar ile ilgili iki karar alındığını belirten Erşangil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Birincisi; geçtiğimiz aylarda çıkarılan bir af ile Sosyal Sigortalar Dairesine birikmiş prim borcu olan işverenlerin gecikmiş borçlarına karşılık ödenmesi gereken faizden muaf tutulmaları sağlanmıştır. Ardından süresi dolan af kararı uzatılmış ve başvurup ödeme yapamayan işverenler ile o zaman başvuru yapmamış işverenlere başvuru yapabilmeleri için yasal süre uzatılmıştır.

İkincisi ise Sosyal Sigortalar Dairesi, yüzde 27 faizle Yakın Doğu Bankasından 30 milyon TL borçlandırılmıştır. İlk karara bakıldığında, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin müthiş bir birikimi olduğu ve işverenlere kıyak geçmek için böyle bir af sağlandığı düşünülebilir (öyle dahi olsa emekçiye ait olan paraya kimsenin dokunma hakkı bulunmuyor).

Ancak ikinci kararı okuduğunuzda bunun aslında gerçek olmadığı, dairenin maddi sıkıntı içinde olduğu yüzümüze çarpıyor.

Peki Sosyal Sigortalar Dairesi’nin işverenden alması gereken bu para kimin parası diye sorduğumuzda, bu paranın özel sektör ve 73/2007 sayılı yasa sonrası işe giren kamu emekçilerinin parası olduğunu görüyoruz. Daire yapması gereken bu parayı toplamak iken ne yapıyor? Yüksek faizle borçlanarak emekçinin parasını bir başka patrona veriyor.”

Bu şekilde davranılmaya devam edilirse yakın zamanda sosyal sigortalıların ne maaş alabileceğini ne de emekli olabileceğini belirten Erşangil, Çalışma Bakanlığı’nı iki kararı da geri alarak, bu uygulamaya son vermeye çağırdı.