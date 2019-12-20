Radyo Güven'de liseler arası şiir ve komposizyon yarışması

Radyo Güven Müdürlüğü’nün, Liseler arası “Rumların Soykırım Saldırısına Karşı Kıbrıs’ta Türk Halkının Varoluş Mücadelesi” konulu şiir ve kompozisyon yarışması düzenlediği bildirildi.

Radyo Güven Konferans Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilen yarışmada finale kalan eserlerden; Kompozisyon kategorisinde Yakın Doğu Koleji’nden Kerem Ertürk birinci; Lefkoşa Türk Lisesi’nden Ziynet Amcaoğlu ikinci, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden Pembe Uluç üçüncü olurken; Şiir kategorisinde de TED Koleji’nden Serhan Arda Bilgin birinci; English School Of Kyrenia’dan Şafak Dila Palabıyık ikinci; Türk Maarif Koleji’nden Dicle Koyutürk üçüncü geldi.

Yarışmada; 3’üncüye 7 inçlik tablet, 2’inciye 10 inçlik klavyeli tablet ve birinciye dizüstü bilgisayar ödülü verildi.

Yarışmada, (Uluslararası Genel Orta Öğretim Sertifikası) IGCSE, Türkçe dalında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berilsu Meral’a ödülünü verirken bir konuşma yapan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Kıbrıs Türkü’nün sesini böylesi güzel başarılarla dünyaya duyurmanın büyük sevincini yaşadıklarını ve bu nedenle de başarısından dolayı Berilsu Meral’a GKK olarak bu yarışma vesilesiyle ödül vermek istediklerini dile getirdi.

Er, konuşmasında, düzenlenen şiir ve Kompozisyon yarışmasının önemine de değinerek, gençlerin, vasıtasıyla tarihte Kıbrıs Türkünün yaşadığı acı olayların tekrardan anlatılmasına ve hatırlatılmasına da olanak tanındığını kaydetti.

Er, “Bayrakları Bayrak Yapan Üstündeki Kandır, Toprak Eğer Üstünde Ölen Varsa Vatandır” diyerek, bu toprakların şehitler sayesinde vatan yapıldığını, kolay alınmadığını ve şehitlerin emanet ettiği vatan topraklarının asla verilmeyeceğini vurguladı.

21- 25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler haftasında olunduğuna da işaret eden Tuğgeneral Er, “Şehitleri sadece bu haftada değil, şehitlerimizi her zaman anmalıyız. Şehitlerimiz olmasaydı bugün bu vatan topraklarında bizler olmayacaktık. Yaşananları unutmayalım, unutturmayalım” dedi.

BOZDOĞAN

Yarışmanın açış konuşmasını yapan Radyo Güven Müdürü Albay Ahmet Bozdoğan da, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak KKTC genelinde düzenlene yarışmaya gösterilen ilgiden dolayı okullara, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Türk halkının, 21 Aralık 1963’te tarihe Kanlı Noel olarak geçen soykırım saldırısına maruz kaldığını ve katliamlarla ortadan kaldırılmak istendiğine işaret eden Bozdoğan, ancak dünyada eşine az rastlanan direniş gösterip, tüm imkansızlıklara rağmen kahramanlıkla mücadele verdiğini kaydetti.

Toplumsal çöküşe maruz kalmamak için verilen mücadeleyi hafızalarda canlı tutmanın herkesin görevi olduğunu belirten Bozdoğan, “Mücadelemizi nasıl dayanışma ile hep birlikte verdiysek onu da hep birlikte yaşatacağız” dedi.