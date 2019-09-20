Referandum çağrısı

İnsan Hakları Derneği, müzakerelere devam edilip edilmemesine halkın karar vermesi için referandum yapılması çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, müzakerelere İsviçre’nin Crans Montana kasabasında 2017’de yapılan beşli zirvede kalınan yerden devam edilmesinin “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Rumlara peşkeş çekmek” anlamına geldiğini ifade etti.

Işık, “Crans Montana’da beşli konferans sonrası görüşmelerin devamına, yaptırım ve ambargoların kaldırılması koşulu ile halkın karar vermesi için Derneğimiz hükümete ve Meclise referandum kararı almaları için çağrı yapmaktadır” dedi.

Işık, Kıbrıs Türklerine uygulanan adaletsiz ve insan haklarına aykırı uygulamalara son verilmesi çağrısında da bulundu.