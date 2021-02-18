Rogers: "Varyant küçümsenmemeli"

Moleküler Biyoloji Uzmanı ve Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, ekranlarında ‘Bugüne Dair’ programında Nazar Erişkin’in konuğu oldu.

Rogers, yayında KKTC’de de görülen mutant virüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Rogers, mutant varyantın üzerine düşülmediğini ifade ederek, varyantın küçümsenemeyecek bir şey olduğunu dile getirdi.

Vaka sayılarını kontrol altına almanın, 'varyantın kontrol altına alındığı' anlamına gelmeyeceğine dikkat çeken Rogers, bundan sonraki süreçte genel olarak pozitif vakaları takip ederken, yanında da varyant virüsü taşıyan hastaların takip edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Öncelikle yapılması gerekenin, virüsün tüm RNA’sını incelemek ve hangi türlerin KKTC’de mevcut olarak bulunduğunun öğrenilmesi gerektiğine işaret eden Jale Refik Rogers, “Bir şekilde hangi cihazla, kimlerle birlikte yapacağımızı Sağlık Bakanlığı’nın artık programlanması gerekiyor. Öncellik olarak, hangi varyantın bizde olduğunu belirlememiz gerekiyor” dedi.

Uzman Rogers, varyant virüsün ne olduğuna göre de vaka sayılarındaki artışlarda sıkıntı olabileceğini belirterek, “Test sayıları yüksek sayıda seyrediyor. Vaka sayılarına baktığımızda kötü bir durumda olunmadığını görüyoruz. Vaka sayıları azaldığın da rastgele testlerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.