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"Röntgen çekimi için hiç bir hasta mağdur olmadı"

"Röntgen çekimi için hiç bir hasta mağdur olmadı"
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 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, hastaneye röntgen çekimi için başvuran hiçbir hastanın mağdur olmadığını duyurdu.
Başhekimlik, poliklinikteki cihazın kaset sorunu nedeniyle çalışmadığını ancak röntgen hizmetlerinin ana binada kesintisiz şekilde verildiğini bildirdi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, basında çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı, hastaları bilgilendirdi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Poliklinik bölümünde mevcut röntgen cihazımız kaset sorunu nedeniyle hizmet veremiyor ancak ana binadaki röntgen bölümündeki iki odada bu hizmet başarılı şekilde veriliyor. Hastalarımız röntgen çekimi konusunda mağduriyet yaşamamaktadır. Hastalarımıza daha iyi hizmet vermek için bakanlığımızın gayretleriyle eksik kasetin alımı için çalışmalar tamamlandı. Yurt dışından getirilecek kasetle poliklinikteki röntgen tekrar hizmete girecek.”

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